POL-GE: Vier Verletzte bei Streit - Polizei leitet Strafverfahren ein

Gelsenkirchen (ots) - Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Hassel am Mittwoch, 25. Juni 2025, ermittelt die Polizei gegen einen 36-Jährigen. Gegen 21 Uhr war eine 53-jährige Autofahrerin auf der Polsumer Straße unterwegs. Auf Höhe der Straße Königswiese traf eine Glasflasche die Windschutzscheibe ihres Autos, die ein 36 Jahre alte Hertener geworfen haben soll. Er war zu Fuß in ...

mehr