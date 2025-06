POL-GE: Brand in Bulmke-Hüllen - Polizei im Einsatz

Gelsenkirchen (ots) - Mit Hilfe von Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von Kontoeröffnungsbetrug von Donnerstag, 6. März 2025, in der Altstadt. Der Unbekannte wird verdächtigt, versucht zu haben, mit einem gefälschten belgischen Ausweis in einer Bankfiliale am Neumarkt ein Konto zu eröffnen. ...

mehr