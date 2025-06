Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Transporter fährt Kind an und entfernt sich dann/Hinweise erbeten

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Neustadt einen Lieferboten und weitere Zeugen. Am 18. Juni 2025 gegen 20.50 Uhr hat der Fahrer eines Amazon-Lieferwagens auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters an der Bokermühlstraße ein sieben Jahre altes Kind angefahren, das dort mit seinem Fahrrad unterwegs war. Der Junge wurde touchiert und fiel zu Boden. Dabei verletzte er sich leicht. Die Mutter des Kindes beobachtete den Unfall. Da sich der Fahrer nicht weiter kümmerte, wird er nun gesucht. Zudem werden Zeugen, die den Unfall gesehen haben, gebeten, sich zu melden. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6241 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

