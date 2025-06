Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Suche nach unbekanntem Räuber

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einem versuchten Raub in Schalke nach dem Tatverdächtigen. Am Dienstag, 24. Juni 2025, meldete sich die Tochter eines 79 Jahre alten Mannes bei der Polizei und gab an, dass ihr Vater Opfer eines versuchten Raubes geworden sei. Den vor Ort eingetroffenen Beamten sagte der Senior, dass er am selben Tag gegen 13 Uhr vor seinem Haus an der Magdeburger Straße von einem fremden Jugendlichen angesprochen worden sei, der ihm anbot, seine Einkäufe in die Wohnung zu tragen. Als der Mann das verneinte, sei er von dem Jugendlichen geschlagen worden. Zudem versuchte der Täter, dem Mann die Geldbörse aus der Hosentasche zu ziehen. Der Senior wehrte sich und fiel dabei auf den Täter, der daraufhin ohne Beute flüchtete.

Der Tatverdächtige ist zwischen 15 und 17 Jahre alt und trug zur Tatzeit schwarze Kleidung und eine schwarze Kappe. Zeugen, die die Situation beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0209 365 7512 oder 0209 365 8240 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell