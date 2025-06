Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hinterhältiger Raub auf Senior - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Als Streifenbeamte am vergangenen Freitag, 20. Juni 2025, zur Schwäbischen Straße in Schalke fuhren, um einen Straßenraub aufzunehmen, wurden sie von einem 79-jährigen Gelsenkirchener erwartet. Der Senior stand sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens und schilderte den Einsatzkräften, dass er kurz zuvor gegen 9 Uhr überfallen worden sei. Er sei auf dem Rückweg vom Einkaufen gewesen und zu Fuß über die Schwäbische Straße gelaufen. Plötzlich habe man ihm von hinten einen derartigen kräftigen Stoß versetzt, dass der 79-Jährige zu Boden gestürzt sei. Ein ihm unbekannter Mann hätte dann in seine Hosentasche gegriffen und die Geldbörse des Gelsenkircheners an sich genommen. Der Senior erlitt durch den Sturz eine leichte Verletzung, die vor Ort durch den hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt wurde.

Bei dem Räuber handelt es sich um einen Mann, der mit einer schwarzen Jacke oder einem Pullover des Herstellers "North Face" bekleidet war. Dieser Mann flüchtete auf einem Motorroller in Richtung der Gewerkenstraße. Nach aktuellem Ermittlungsstand war eventuell noch eine weitere Person an der Tat beteiligt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die zur angegebenen Zeit etwas Verdächtiges gesehen haben, sich telefonisch beim zuständigen Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 zu melden.

