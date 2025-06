Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Autofahrer flüchtet bei Erblicken vor Polizei und kassiert Strafanzeigen

Gelsenkirchen (ots)

Mit einer langen Liste an Tatvorwürfen sieht sich ein 43-jähriger Autofahrer seit einem Zusammentreffen mit der Polizei am Samstag, 21. Juni 2025, konfrontiert. Polizeibeamte kontrollierten gegen 20.20 Uhr an der Hülsmannstraße in Schalke-Nord ein anderes Fahrzeug, als sie auf das Auto des Mannes aufmerksam wurden. Da die dortige Straße schmal ist und der 43-Jährige offenbar kein Vorbeikommen sah, stellte er sein Fahrzeug unmittelbar vor dem Streifenwagen ab und flüchtete zu Fuß in einen naheliegenden Hinterhof. Beim Überklettern eines Zauns konnten die Beamten den Mann ergreifen. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass die Kennzeichen manipuliert und dort Siegel eines anderen Fahrzeugs mit Klebestreifen befestigt worden waren. Die eigentlichen Kennzeichen waren entstempelt worden und das Fahrzeug folglich eigentlich außer Betrieb gesetzt. Zudem konnte der Mann, der nicht Eigentümer des Autos ist, nicht nachweisen, dass er berechtigt ist, das Fahrzeug zu führen. Über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt er außerdem nicht. Im Inneren des Wagens stießen die Einsatzkräfte auf zwei hochwertige Pedelecs, bei denen der Verdacht bestand, sie könnten aus einem Diebstahl stammen. Da sich darüber hinaus Hinweise auf Drogen- und Alkoholkonsum ergaben und ein freiwilliger Atemalkoholtest positiv ausfiel, wurden dem Mann auf der Wache zwei Blutproben von einem Arzt entnommen. Der 43-Jährige aus Polen wurde schlussendlich vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht, da er über keinen gültigen Wohnsitz in Deutschland verfügt. Das Auto wurde sichergestellt und abgeschleppt. Sichergestellt wurden auch die aufgefundenen Fahrräder. Gegen den Mann leiteten die Beamten mehrere Strafverfahren ein, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs und dem Verdacht des Fahrraddiebstahls.

