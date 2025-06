Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Mehrere Einbrüche in Oldenburg - Polizei bittet um Hinweise

Oldenburg (ots)

Nach mehreren Vorfällen vom vergangenem Wochenende, bei denen die Täter in Geschäftsraume einbrachten bzw. es versuchten, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht.

Am heutigen Dienstagmorgen, zwischen 04:30 Uhr und 04:50 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter die Seitentür einer Bäckerei an der Staulinie auf. Im Inneren verschafften sich die Einbrecher Zugang zu einem Büro und entwendeten dort eine geringe Menge Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Bereits am vergangenen Wochenende, im Zeitraum bis zum heutigen frühen Morgen, versuchten Unbekannte in ein Bekleidungsgeschäft in der Langen Straße in der Oldenburger Innenstadt einzudringen. Hierzu wurde die Tür zu einem Treppenhaus aufgebrochen. An einer weiteren Tür scheiterten die Täter jedoch, sodass sie nicht in das Geschäft gelangen konnten.

Ebenfalls am vergangenen Wochenende kam es zu einem weiteren Einbruchsversuch in eine Schule am Hochheider Weg. Auch hier wurde eine Seitentür aufgehebelt. Ein Eindringen in das Gebäude gelang jedoch nicht, sodass keine Beute gemacht wurde.

Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Taten geben können, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(679525)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell