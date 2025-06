Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kollision mit geparktem Pkw - Radfahrer schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am 21.06.2025 um 22:20 Uhr wurden die Beamten auf einen 31-jährigen Gelsenkirchener aufmerksam, welcher die Mühlenstraße mit seinem Fahrrad in starken Schlangenlinien in nördlicher Richtung befuhr. Noch während die Beamten dem Fahrrad nachfuhren um den Radfahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, kollidierte dieser mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw und kam zu Fall. Durch den Sturz zog sich der Radfahrer eine stark blutende Platzwunde am Kopf zu, welche im Nachgang in einem Krankenhaus versorgt werden musste.

Da bei dem Gelsenkirchener deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

