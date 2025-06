Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Raub in Buer gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach Zeugen und weiteren Hinweisen in Bezug auf ein Raubdelikt von Freitagmorgen, 20. Juni 2025, in Buer.

Ein 19-jähriger Gelsenkirchener befand sich gegen 3.15 Uhr gemeinsam mit zwei Freunden in der Nähe eines Gemeindezentrums an der Hagenstraße, als ihn zwei Unbekannte ansprachen. Unter einem Vorwand liefen die beiden Tatverdächtigen gemeinsam mit dem Gelsenkirchener von der Kleingruppe weg in Richtung eines Lokals an der Hagenstraße in der Nähe der Domplatte. Dort wurde der 19-Jährige von den Unbekannten körperlich bedrängt, bedroht und schließlich entnahmen sie ihm seine Geldbörse aus seiner Hosentasche. Die gesuchten Räuber entnahmen das Bargeld aus der Geldbörse und entfernten sich danach vom Tatort in Richtung des dortigen Lebensmittelgeschäftes.

Der erste Tatverdächtige ist etwa 17 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Zur Tatzeit hatte er dunkelbraune bis schwarze, zurückgegelte Haare und kurzrasierte Seiten. Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose.

Der zweite Räuber ist etwa 17 bis 19 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er trug einen Drei-Tage-Bart und war mit einem blauen Kapuzenpullover und einer grauen Jogginghose gekleidet.

Bei einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung im Nahbereich konnten die Unbekannten nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Raubes und bittet Zeugen, die zur angegebenen Zeit etwas Verdächtiges gesehen haben, sich telefonisch beim zuständigen Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder bei der Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell