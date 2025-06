Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die mutmaßliche Diebin?

Gelsenkirchen (ots)

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen eine bislang unbekannte Tatverdächtige in einem Fall von Diebstahl in der Altstadt.

Am Dienstag, 6. Mai 2025, befand sich eine 67-jährige Gelsenkirchenerin in einer Drogerie an der Bahnhofstraße, um dort Fotos auszudrucken. Während des Druckvorgangs wurde sie von einer Frau angesprochen, die sie um Hilfe am Foto-Terminal bat. Die 67-Jährige zeigte sich hilfsbereit und unterstützte die Frau bei ihrem Druck. Als die Gelsenkirchenerin kurz darauf zur Kasse ging, stellte sie fest, dass ihr Mobiltelefon fehlte. Sie hatte es zuvor am Foto-Terminal angeschlossen. Eine Überwachungskamera hielt fest, wie die Unbekannte, der die 67-Jährige kurz zuvor geholfen hatte, das Handy an sich nahm und das Geschäft mit dem Gerät verließ.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung dieses Bildes angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Das Bild der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/171754

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell