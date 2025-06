Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugenaufruf nach körperlicher Auseinandersetzung

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte mussten breits am Freitag, 7. März 2025, auf der Hippolystraße in Horst zwei Männer trennen, die sich in einer Auseinandersetzung befanden. Gegen 14.20 Uhr gerieten der 51-jährige Gelsenkirchener und der 46-jährige Essener zunächst in ein Streitgespräch, was sich zu einer handfesten Auseinandersetzung entwickelte. Dabei soll der 51-Jährige seinen Kontrahenten auch mit einer leeren Flasche geschlagen haben. Der 46-Jährige erlitt eine oberflächliche Kopfverletzung und wurde zur weiteren Behandlung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die genauen Umstände der Tat sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Offenbar wurde das Tatgeschehen von Zeugen beobachtet. Die Polizei bittet diese Zeugen, sich telefonisch bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 7512 oder 0209 365 8240 zu melden.

