Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem bei der Einsatzleitstelle der Polizei am Sonntagnachmittag, 15. Juni 2025, Hinweise auf eine Schlägerei zwischen mehreren Personen auf der Graslitzer Straße eingegangen sind, entsandten die Beamten gegen 18 Uhr mehrere Streifenwagen in den Stadtteil Horst. Die Einsatzkräfte kamen kurze Zeit später an der Tatörtlichkeit an, stellten jedoch keine Auseinandersetzung, aber mehrere aufgebrachte Personen fest. Bei den Befragungen der Personen ergaben sich Hinweise darauf, dass sich ein 30-jähriger Gelsenkirchener zu der Graslitzer Straße begeben haben soll, um über Streitigkeiten aus der Vergangenheit zu sprechen. Zwischen ihm und anderen Männern seien dann verbale Streitigkeiten entstanden, die sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelt hätten. Dabei wurde ein 26-jähriger Gelsenkirchener durch mindestens einen Schlag leicht verletzt. Weil es zudem Hinweise auf eine Machete gab, nahmen Einsatzkräfte die Wohnung eines Beteiligten in Augenschein. Dabei wurde eine Machete aufgefunden und sichergestellt. Die Beamten nahmen Personalien auf und sprachen mehrere Platzverweise für den Bereich der Graslitzer Straße aus.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell