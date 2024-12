Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 18.12.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Im Streit mit Messer bedroht - Zeugen gesucht ++ Unfallflucht - Zeugen gesucht ++

Leer - Im Streit mit Messer bedroht - Zeugen gesucht

Nach ersten Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen zu einem Vorfall am vergangenen Samstag, den 14. Dezember. Gegen 15.00 Uhr kam es im Bereich der "Spier-Kreuzung" (Papenburger Straße/Hauptstraße) zu einem unrechtmäßigen Zünden eines Feuerwerkkörpers. Ein bislang unbekannter Täter zündete den Feuerwerkkörper und wurde im Anschluss von einem 63-jährigen Mann auf sein Fehlverhalten angesprochen. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der Unbekannte ein Messer mit dunkelgrünem Griff hervorholte und dem 63-Jährigen vor die Brust hielt. Im Anschluss an die Bedrohungssituation flüchtete der Mann mit einem (Elektro-)Mountainbike mit grünen Akzenten am vorderen Schutzblech in Richtung Innenstadt. Der Unbekannte wird auf ein Alter zwischen 20 und 25 Jahre und eine Größe von etwa 185 cm geschätzt. Er trug eine schwarze Jacke und helles blondes Haar. Seine Statur wird als schmal beschrieben. Der Mann war in Begleitung eines Gleichaltrigen, der ebenfalls mit einem Mountainbike fuhr. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Dienstagmorgen kam es in der Zeit von 10.45 Uhr bis 12.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Straße Am Burggraben. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte offenbar beim Ein- oder Ausparken einen geparkten VW Polo an der Beifahrerseite. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-96074-110

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell