Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzte Radfahrerin nach Unfall in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Eine 45-jährige Fahrradfahrerin aus Gelsenkirchen wurde bei einem Verkehrsunfall in der Altstadt am Donnerstag, 12. Juni 2025, schwer verletzt.

Eine 74-jährige Gelsenkirchenerin fuhr mit ihrem Auto gegen 9 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung der Straße Im Lörenkamp und beabsichtigte, in Höhe der Kreuzung Haupstraße/Ringstraße nach links in die Ringstraße einzubiegen. Die Radfahrerin fuhr zur selben Zeit mit ihrem Rad auf der Hauptstraße und wollte den Kreuzungsbereich geradeaus überqueren, um weiter auf der Hauptstraße in Richtung Emilienstraße zu fahren. Es kam zur Kollision zwischen der Fahrradfahrerin und dem Auto der Gelsenkirchenerin, wodurch die 45-Jährige stürzte. Sie wurde zur weiteren Behandlung ihrer Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich rund um die Hauptstraße, Ringstraße und Wanner Straße gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell