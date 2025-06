Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mutmaßlicher Kupferdiebstahl in Heßler verhindert

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht zum Freitag, 13. Juni 2025, meldete eine Zeugin der Polizei gegen 0.50 Uhr verdächtige Personen auf einem Baustellengelände an der Grothusstraße in Gelsenkirchen-Heßler.

Beim Eintreffen der Streifenwagen flüchteten drei Männer aus einer Baugrube, in der die Einsatzkräfte hinterher mehrere Meter Kupferkabel fanden.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, trafen die Einsatzkräfte in der Umgebung mehrere Personen an, darunter einen 32-jährigen Herner, einen 40-jährigen Gelsenkirchener sowie eine 35-jährige Gelsenkirchenerin. Ihre Personalien wurden aufgenommen.

Ein weiterer Mann, ein 36-jähriger Gelsenkirchener, wurde vorläufig festgenommen, da gegen ihn ein Haftbefehl vorlag.

Zahlreiche Gegenstände, die an der Baugrube aufgefunden wurden, darunter Werkzeug, Taschen und ein Pedelec, wurden sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an.

