Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vorsätzliche Brandstiftung an Hochschule - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Brand an einer Hochschule in Buer am Mittwochmorgen, 11. Juni 2025, sucht die Polizei Gelsenkirchen Zeugen.

Ein Mitarbeiter der Pforte meldete einer Verantwortlichen für das Gebäudemanagement, dass es zwischen 3 und 3.30 Uhr zu einem Brand außerhalb des Gebäudes an der Neidenburger Straße gekommen sei. Sie informierte die Polizei. Ein abgestellter Sessel und defekte Solaranlagen, die an einer Wand an einer Halle gelagert wurden, hätten in Flammen gestanden. Durch das Feuer wurde auch eine Gebäudewand und eine Eingangstür beschädigt. Der Mitarbeiter der Pforte konnte das Feuer mit eigenen Mitteln löschen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung und bittet Zeugen, die im angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges gesehen haben, sich telefonisch beim zuständigen Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder bei der Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 zu melden.

