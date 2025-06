Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Motorradfahrer abgedrängt und schwer verletzt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Zeugen einer Verkehrsunfallflucht mit einem schwerverletzten Motorradfahrer in Schalke vom Montag, 9. Juni 2025, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Ein 29-jähriger Bochumer war gegen 18.40 Uhr mit seinem Motorrad auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Um in die Florastraße abzubiegen, ordnete sich der 29-Jährige auf der rechten von zwei Linksabbiegerspuren ein. Zeugenangaben zufolge stellte sich neben ihn ein weißer Mercedes AMG auf die linke Linksabbiegerspur. Während des Abbiegens wechselte der unbekannte Fahrer des weißen Mercedes jedoch die Spur und schnitt den Motorradfahrer. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Bochumer ausweichen, stieß mit einem geparkten Fahrzeug zusammen und wurde dadurch schwer verletzt. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, wendete der Fahrer des Mercedes und flüchtete über die Kurt-Schumacher-Straße. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl am Motorrad als auch am geparkten Auto entstand Sachschaden.

Die Polizei sucht nun den unbekannten Fahrer des weißen Mercedes AMG, der eine Recklinghäuser Städtekennung haben soll und bittet diesen, sich zur Klärung des Sachverhaltes zu melden. Gesucht werden außerdem Zeugen, die Angaben zum Fahrer oder zum Fahrzeug machen können. Hinweise bitte telefonisch an die Polizei unter 0209 365 6230 oder unter 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell