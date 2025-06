Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung in Lokal in Resser Mark gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung von Samstag, 7. Juni 2025, in einem Lokal in der Wiedehopfstraße in der Resser Mark.

Ein 36-jähriger Mann aus Bocholt gab an, gegen 4.20 Uhr mit einem ihm Unbekannten zunächst in einen verbalen Streit geraten zu sein. Der Streit eskalierte und der Tatverdächtige verletzte den Bocholter schließlich mit einer Glasflasche am Hinterkopf. Danach floh der Unbekannte aus dem Lokal. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Der 36-Jährige wurde nach Aufnahme des Sachverhalts mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Tatverdächtigen oder dem Tatgeschehen geben können, sich telefonisch bei dem zuständigen Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder bei der Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell