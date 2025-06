Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raubdelikt in Gelsenkirchner-Buer

Gelsenkirchen (ots)

Mit einem Zeugenaufruf sucht die Polizei nach zwei unbekannten Tätern, die zwei Gelsenkirchener im Alter von 17 und 18 Jahren, am 07. Juni 2025, an der Goldbergstraße in Gelsenkirchen-Buer beraubt haben. Gegen 23.09 Uhr wurden die beiden Geschädigten von den Tatverdächtigen angesprochen und bedroht. Einer der Geschädigten wurde ins Gesicht geschlagen. Anschließend wurden sie von den Tatverdächtigen durchsucht. Nachdem sie Bargeld und andere Gegenstände aufgefunden hatten, flüchteten die Tatverdächtigen in südwestliche Richtung. Die Polizei sucht nun die unbekannten Räuber. Ein Tatverdächtiger soll ca. 1,80 m groß sein ,schwarze zur linken Seite gegelte Haaren und einen "Ziegenbart" haben. Zur Tatzeit trug er eine weiße Jacke und eine schwarze Hose. Der zweite Tatverdächtige glich im Aussehen dem anderen Tatverdächtigten, jedoch trug er bei Tatausführung eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose.

Zeugenhinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell