Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten

Gelsenkirchen (ots)

Verschiedene Zeugen meldeten über den Notruf der Polizei Gelsenkirchen am Mittwochnachmittag, 4. Juni 2025, um 16.45 Uhr eine Schlägerei zwischen mehreren Personen auf der Grenzstraße. Die Einsatzleitstelle entsandte unmittelbar Streifenwagen in Richtung der Tatörtlichkeit in Schalke. Diese stellten jedoch bei ihrem Eintreffen, kurze Zeit nach der Alarmierung, keine aktive Auseinandersetzung mehr fest. Einige Beteiligte der Schlägerei hatten bereits ein Auto bestiegen und waren auf dem Weg zur Polizeiwache, um den Sachverhalt zur Anzeige zu bringen. Sowohl die angetroffenen Personen vor Ort als auch die Personen an der Polizeiwache am Wildenbruchplatz wurden durch Einsatzkräfte zum vorangegangenen Sachverhalt befragt. Dabei stellte sich heraus, dass ein zurückliegender Streit beigelegt werden sollte, die Situation jedoch eskalierte und die Männer im Alter zwischen 19 und 50 Jahren aufeinander einschlugen. Als einer der Beteiligten aus einem nahegelegenen Supermarkt ein Messer holte, ergriffen die Kontrahenten die Flucht und fuhren zur Polizeiwache, wo ein 25-jähriger Gelsenkirchener aufgrund von Kreislaufproblemen durch den Rettungsdienst behandelt werden musste. Die anderen Beteiligten trugen leichte Verletzungen davon.

Die Hintergründe und Beteiligungen an der Schlägerei sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei leitete Strafverfahren ein.

