POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer erkennt den tatverdächtigen Dieb?

Gelsenkirchen (ots) - Nach einem Jahr Pause, bedingt durch die Fußball-Europameisterschaft am Spielstandort Gelsenkirchen, ist es in diesem Jahr endlich wieder so weit: Die Ordnungspartner der Stadt Gelsenkirchen laden am Sonntag, 6. Juli 2025, zum Familientag der Verkehrssicherheit ein. Dabei werden sich zwischen 10 und 17 Uhr verschiedene Akteure auf dem Gelände des Polizeipräsidiums in Gelsenkirchen-Buer ...

