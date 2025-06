Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungserfolg - Große Menge Diebesgut sichergestellt

Gelsenkirchen (ots)

Eine Verkehrskontrolle der Polizei Essen führte im März 2025 zum Auffinden von Diebesgut in Form von diversen neuwertigen Kleidungsstücken. Anschließend wurden Ermittlungsverfahren gegen die vier beteiligten Personen wegen des Verdachts des Bandendiebstahls eingeleitet. Im weiteren Verlauf wurden seitens der Staatsanwaltschaft Essen an zwei Adressen Durchsuchungsbeschlüsse in Gelsenkirchen bei dem zuständigen AG Essen beantragt und von diesem erlassen. Am Montag, 26. Mai 2025 wurden durch das zuständige Kriminalkommissariat 21 der Polizei Gelsenkirchen die dortigen Durchsuchungen durchgeführt. An beiden Adressen im Stadtteil Bulmke-Hüllen, aber insbesondere in der Wohnung einer 50-jährigen Rumänin, wurde umfangreiches Diebesgut aufgefunden. Unter anderem wurden 191 Flacons hochwertigen Markenparfums, Kosmetikartikel, Modeschmuck, Accessoires, Sonnenbrillen und Schuhe sichergestellt. Eine Vielzahl der Produkte war noch mit Preisschildern versehen. Die Waren haben einen geschätzten Wert von mehreren tausend Euro.

Die Ermittlungen hinsichtlich der Herkunft der verschiedenen Waren dauert an.

