Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Trickdiebstahl in Heßler - Zeugenaufruf

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Diebstahl zum Nachteil eines 84-jährigen Gelsenkircheners kam es Montagvormittag, 2. Juni 2025, auf der Straße Grawenhof. Kurz zuvor hatte der Senior in einer nahegelegenen Bankfiliale einen vierstelligen Betrag abgehoben und trat im Anschluss fußläufig den Heimweg an. Gegen 10.30 Uhr stieg ein bislang unbekannter Mann aus einem schwarzen Auto mit einem Dortmunder Kennzeichen aus und verwickelte den 84-Jährigen unmittelbar in ein Gespräch. Der Tatverdächtige gab vor, dem Senior etwas schenken zu wollen und suchte dabei sehr eindringlich Körperkontakt. Dagegen setze sich der Gelsenkirchener zur Wehr, woraufhin der Unbekannte von ihm abließ, sich zurück in das Auto zu einem weiteren Mann setzte und davonfuhr. Nach dem Verschwinden der beiden Männer stellte der 84-Jährige fest, dass ihm das zuvor abgehobene Bargeld entwendet wurde und rief die Polizei. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung führte nicht zum Ergreifen der Tatverdächtigen. Der Mann, welcher den Senior in ein Gespräch verwickelte, war circa 1,65 bis 1,70 Meter groß, von schlanker Statur, er trug eine Sonnenbrille und eine Kappe.

Wer Hinweise zu der Tat oder Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell