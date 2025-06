Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in Lagerhalle

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Einbruch in eine Lagerhalle im Stadtteil Schalke sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen Dienstag, 27. Mai 2025, und Sonntag, 1. Juni 2025, unbefugt Zutritt zu dem Gelände an der Dresdener Straße. Dort entwendeten sie Körperpflegeprodukte und Werkzeugzubehör. Die Polizei sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen auf der Dresdener Straße, im Bereich zwischen Grenz- und Liboriusstraße, gemacht haben. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell