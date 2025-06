Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugenaufruf: Räuber flüchtet mit Mobiltelefon

Gelsenkirchen (ots)

Mit einem Zeugenaufruf sucht die Polizei nach einem Unbekannten, der einen 43-Jährigen am Samstagabend, 31. Mai 2025, an der Franz-Bielefeld-Straße in Schalke beraubt und verletzt hat. Gegen 22.40 Uhr bat der unbekannte Täter den 43 Jahre alten Gelsenkirchener, mit seinem Handy telefonieren zu dürfen. Als der Gelsenkirchener dies verweigerte, schlug der Täter ihn mehrfach, entwendete anschließend das Mobiltelefon und flüchtete dann in Richtung Florastraße. Der Leichtverletzte wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht nun den unbekannten Räuber. Dieser ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, hat eine dünne Statur und kurze Haare. Zur Tatzeit trug er einen dunklen Pullover und eine dunkle Hose. Zeugenhinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

