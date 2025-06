Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Alleinunfall mit Roller - Fahrer unter Einfluss von Alkohol und Drogen

Gelsenkirchen (ots)

Zeugen beobachteten am Samstagmorgen, 31. Mai 2025, kurz nach Mitternacht, einen 22jährigen Bochumer, welcher mit seinem Motorroller schwankend und mit überhöhter Geschwindigkeit die Overwegstraße und im weiteren Verlauf die Grothusstraße in Fahrtrichtung Horst befuhr und dabei mehrfach das Rotlicht missachtete. In Höhe An der Landwehr wurden Fahrer und Roller kurze Zeit später verunfallt auf der Fahrbahn angetroffen. Die hinzugezogene Polizei stellte beim an der Hand verletzten Fahrer fest, dass dieser unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand und nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der Bochumer wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verblieb. Dort wurden ihm Blutproben entnommen. Da der Verdacht bestand, dass der Roller manipuliert war, wurde dieser sichergestellt. Den 22jährigen erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell