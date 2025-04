Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermissten 8-jährigen Jungen nach Suche wohlauf an die Eltern übergeben

Rostock (ots)

Am frühen Sonntagabend, den 27.04.2025 gegen 18:00 Uhr, erreichte das Polizeihauptrevier Schwerin eine Mitteilung über einen vermissten 8-jährigen Jungen, der sich aus dem Bereich des Schweriner Zoos der elterlichen Obhut entzogen hat. Die durch die Beamten des Polizeihauptrevieres Schwerin umgehend eingeleiteten Suchmaßnahmen, führten zum schnellen Auffinden des vermissten Kindes im Bereich Mueßer Holz. Der Junge war wohlauf und konnte an die Eltern übergeben werden. An der Suche beteiligt waren mehrere Streifenwagen, ein Streifenboot der Wasserschutzpolizei, ein Polizeihubschrauber sowie Diensthundeführer des Landesbereitschaftspolizeiamtes. Thore Paetow Polizeikommissar Polizeihauptrevier Schwerin

