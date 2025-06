Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Heßler

Gelsenkirchen (ots)

Polizei und Feuerwehr waren am Sonntag, 1. Juni 2025, ab 21.35 Uhr im Kreuzungsbereich Eggemannstraße und Lehrhovebruch im Einsatz. Dort kam es zum Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen. Durch den Zusammenprall wurden insgesamt vier Personen im Alter von 25 bis 50 Jahren verletzt. Eine davon, eine 37 Jahre alte Frau aus Hamm, die allein im Auto saß und auf der Eggemannstraße fahrend den Lehrhovebruch in Richtung Kleingartenanlage queren wollte, erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde von Rettungskräften zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Leichtverletzten konnten nach ambulanter Behandlung vor Ort oder nach einer weiteren Behandlung im Krankenhaus entlassen werden. Ein 15 Jahre alter Jugendlicher, der ebenfalls im Auto saß, erlitt augenscheinlich keine Verletzungen. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

