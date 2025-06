Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrer bei Kollision mit Streifenwagen in Krefeld schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem 81-jährigen Fahrradfahrer und einem Streifenwagen hat sich am Donnerstagabend, 5. Juni 2025, gegen 20.20 Uhr in Krefeld ereignet. Die Polizeibeamten befanden sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen mit Sonder- und Wegerechten auf der Anfahrt zu einem Einsatz, als sie die Kreuzung auf dem Europaring in Höhe der Leutefeldstraße im Stadtteil Gartenstadt passieren wollten. Dabei kollidierte das Einsatzfahrzeug mit dem Radfahrer aus Krefeld. Dieser wurde schwer verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme wurde ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Düsseldorf hinzugezogen.

Aus Neutralitätsgründen hat das Polizeipräsidium Gelsenkirchen die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell