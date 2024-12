Polizei Düren

POL-DN: Trunkenheitsfahrt mit Widerstand in Langerwehe

Langerwehe (ots)

Am Sonntagabend (15.12.2024) wurde ein 51-jähriger Mann aus Langerwehe aufgrund einer Trunkenheitsfahrt und anschließenden Widerstandshandlungen in Gewahrsam genommen.

Gegen 17:26 Uhr meldete eine Zeugin, dass der Mann augenscheinlich stark alkoholisiert in seinen Pkw eingestiegen und anschließend in Richtung Rymelsberg gefahren sei. Die Polizeibeamten konnten das Fahrzeug kurze Zeit später in der Straße Rymelsberg feststellen. Der Mann saß im Fahrzeug, auf dem Beifahrersitz befand sich unter anderem eine geöffnete Flasche Wodka.

Beim Öffnen der Fahrertür durch die Beamten war starker Alkoholgeruch wahrnehmbar. Der 51-Jährige stieg schwankend aus und hatte Schwierigkeiten, sich auf den Beinen zu halten. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Bei der anschließenden Blutprobenentnahme auf der Polizeiwache leistet der Mann Widerstand. Er wurde, mit richterlicher Anordnung, bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

