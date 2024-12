Polizei Düren

POL-DN: Schlägerei vor Veranstaltungshalle in Niederzier - Hauptbeschuldigter in Gewahrsam genommen

Niederzier (ots)

In der Nacht zum Sonntag (15.12.2024) kam es vor einer Veranstaltungshalle am Forstweg in Niederzier zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Drei Männer erlitten leichte Verletzungen. Zwei davon mussten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 56-jähriger Taxifahrer hatte gegen 03:30 Uhr eine Gruppe junger Männer im Alter von 21 bis 25 Jahren vor der Veranstaltungshalle aufgenommen. Während die Insassen Platz im Fahrzeug nahmen, stellte sich ein 22-jähriger aus Niederzier vor das Taxi und forderte den 25-jährigen lautstark auf, auszusteigen. Als der Taxifahrer den Mann aufforderte, das Fahrzeug nicht weiter zu behindern, sprang dieser mehrfach auf die Motorhaube des Taxis.

Der Taxifahrer verließ daraufhin sein Fahrzeug und geriet mit dem 22-Jährigen in eine verbale Auseinandersetzung. Der Beschuldigte schubste den Fahrer, versuchte anschließend ins Taxi zu gelangen und schlug mehrfach auf die Insassen ein. Auch nach dem Eintreffen einer weiteren Personengruppe, darunter ein weiterer 22-jähriger aus Niederzier, ging die Auseinandersetzung weiter. Einer der Männer im Taxi wurde dabei erneut ins Gesicht geschlagen.

Nach ersten Ermittlungen war ein vorausgegangenes, zufälliges Anrempeln durch einen der Taxiinsassen auf der Veranstaltung Hintergrund der Aggression.

Der 22-jährige Hauptbeschuldigte stand unter erheblichem Einfluss von Alkohol (1,78 Promille Atemalkohol) und Drogen. Die Polizei sprach gegen ihn und weitere Beteiligte Platzverweise aus. Da der Hauptbeschuldigte diesen wiederholt ignorierte, wurde er in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell