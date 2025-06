Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstände bringen Mann in Polizeigewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem ein Zeuge in Ückendorf einen Streit beobachtet hatte, bei dem ein Beteiligter ein Messer in der Hand gehalten haben soll, alarmierte er am Samstag, 7. Juni 2025, gegen 21.35 Uhr die Polizei. Beamte trafen an der Stephanstraße auf einen 31-Jährigen. Als dieser der Anweisung, die Hände aus seinen Hostentaschen zu nehmen nicht nachkam und sich auf die Einsatzkräfte zubewegte, forderten diese den Gelsenkirchener mit gezogener Dienstwaffe auf, sich auf den Boden zu legen. Dem leistete der Mann schließlich Folge, sodass er fixiert werden konnte. Anschließend sollte er nach einem Messer durchsucht werden, wogegen sich der 31-Jährige massiv sperrte und versuchte, die Beamten körperlich anzugehen. Ein Messer konnte in unmittelbarer Nähe unter einem Auto aufgefunden werden, das die Polizisten sicherstellten. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der alkoholisiert wirkende Mann ab. Zur Verhinderung weiterer Straftaten sollte er nun in Gewahrsam genommen werden. Auch hiergegen wehrte sich der Gelsenkirchener auf der Fahrt zum und im Polizeigewahrsam weiter und versuchte, die Beamten mit Schulter- und Kopfstößen zu treffen. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Alle Einsatzkräfte blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell