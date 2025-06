Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall nach Flucht und versuchtem Betrug

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem offenbar versuchten Betrug und einer anschließenden Flucht mit dem Auto endete der Tag für einen 29-jährigen Hagener in Handschellen.

Am Mittwochnachmittag, 11. Juni 2025, meldete sich gegen 17.20 Uhr ein Mitarbeiter eines Baumarkts aus Schalke-Nord bei der Leitstelle der Polizei. Vor dem Baumarkt war ein VW Polo vorgefahren, der zuletzt wiederholt in Zusammenhang mit Betrugsmaschen beim Baumarkt aufgefallen war.

Beim Eintreffen des Streifenwagens an der Caubstraße flüchtete der Polo mit überhöhter Geschwindigkeit über die Hafenstraße in Richtung Uferstraße. Der Streifenwagen folgte mit eingeschalteten Anhaltezeichen sowie Blaulicht und Martinshorn. Bei seiner rasanten Fahrt überfuhr der Fahrer des VW eine rote Ampel an der Kreuzung Hafenstraße/Uferstraße, wodurch mehrere andere Autofahrer stark abbremsen mussten. Schließlich ging der Fahrer vom Gas und sprang aus dem rollenden Fahrzeug. Der VW touchierte die Eisentore des Hafengeländes und kam erst an einem Geländer zum Kanal zum Stehen. Nach dem Aufprall flüchtete auch eine Beifahrerin aus dem Auto.

Der 29-jährige Fahrer konnte nach kurzer Verfolgung zu Fuß von den Einsatzkräften gestoppt werden. Er wurde von den Polizeibeamten ins Polizeigewahrsam gebracht. Da es Anzeichen gab, dass der Mann Alkohol oder Drogen konsumiert haben könnte, wurde ihm dort eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Die angebrachten Kfz-Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet und wurden sichergestellt. Der Polo wurde als Beweismittel und Tatmittel ebenfalls sichergestellt. Darüber hinaus fanden die Beamten im Handschuhfach des Polos einen Behälter mit weißem Pulver. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich hierbei um Betäubungsmittel handelt, wurde auch der Behälter samt Inhalt sichergestellt. Ebenso stellten die Beamten das Mobiltelefon sicher sowie mehrere Gasflaschen, die im Zusammenhang mit dem Betrug im Baumarkt stehen könnten.

Durch den Aufprall wurden die Eisentore des Hafengeländes sowie das Geländer zum Kanal beschädigt. Hier erhielt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Kenntnis. Die Begleiterin ist flüchtig. Die Ermittlungen dauern an.

