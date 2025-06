Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Fahrgäste in Bus durch Bremsmanöver verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Bremsmanöver eines Linienbusses sind zwei Fahrgäste am Donnerstag, 12. Juni 2025, in Hassel verletzt worden. Der Bus stoppte gegen 16 Uhr an der Haltestelle Valentinstraße, damit dort Fahrgäste ein- und aussteigen konnten. Als er wieder anfahren wollte, blinkte der 62-jährige Busfahrer und musste dann abrupt abbremsen, als der Bus plötzlich von einem grauen Auto der Marke Cupra überholt wurde. Durch die ruckartige Bremswirkung verletzte sich im Bus ein 58 Jahre alter Mann aus Marl, ein weiterer Fahrgast, ein 55-jähriger Bottroper, stürzte und wurde dabei ebenfalls verletzt. Der leichtverletzte Mann aus Bottrop wurde vor Ort behandelt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, der andere Fahrgast verzichtete auf eine Behandlung. Der Cupra fuhr weiter und blieb nicht am Unfallort.

Die Polizei bittet nun die unbekannte Autofahrerin oder den unbekannten Autofahrer des grauen Cupras, sich zur Klärung des Sachverhaltes zu melden. Gesucht werden außerdem Zeugen, die Angaben zu der oder dem Unfallbeteiligten machen können. Hinweise bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6200 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell