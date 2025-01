Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster (Hessen): Schnelle Fahndung führt zum Erfolg nach versuchtem Einbruch

Münster (Hessen) (ots)

In der Nacht (25.1.) gegen 02:40 Uhr konnten Polizeibeamte einen Tatverdächtigen nach einem versuchten Einbruch in ein Friseurgeschäft in Münster (Hessen) festnehmen. Gegen 02:20 Uhr beobachtete ein Zeuge den Tatverdächtigen dabei, wie dieser sich durch Aufhebeln eines Fensters gewaltsam zu dem Friseursalon in der Steinstraße Zutritt verschaffte. Der Täter wurde in seiner Tatausführung gestört und flüchtete. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei. Mehrere Streifen fuhren umgehend zum Tatort und fahndeten im Umfeld nach dem möglichen Tatverdächtigen. Dabei konnten die Einsatzkräfte einen 36-jährigen Mann nach kurzer Flucht in der Sandstraße festnehmen. Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, die Polizeistation Dieburg unter der Rufnummer 06071 9656 - 0 zu informieren.

