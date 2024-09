POL-WES: Xanten - Unfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer

Hamminkeln (ots) - Am Dienstag, 17.09.2024, gegen 13.40 Uhr, kam es in einem Imbiss an der Bahnhofstraße in Hamminkeln zu einer versuchten räuberischen Erpressung. Ein 21-jähriger Guineer aus Rees betrat den Imbiss und forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Der 46-jährige Imbissbetreiber warf den Mann aus dem Laden und schloss die Tür ab. Daraufhin ...

mehr