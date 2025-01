Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Rüsselsheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Freitag (24.01.), in der Zeit zwischen 10.30 und 12.00 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über die Terrassentür in das Haus "An den Weiden" ein. Ihnen fielen auf ihrer Suche nach Wertgegenständen anschließend Münzen in die Hände.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

