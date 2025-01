Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Scheiben an der Hugenottenhalle beschädigt: Polizei bittet um weitere Hinweise

Neu-Isenburg (ots)

(lei) Die Polizei sucht weitere Zeugen nach einer Sachbeschädigung, die sich in der Nacht zu Freitag an der Hugenottenhalle ereignet hat. Mitarbeiter des gebäudeeigenen Sicherheitsdienstes hatten um kurz nach 1 Uhr den Notruf gewählt und berichtet, wie vier Unbekannte - sie waren dunkel gekleidet und 1,60 bis 1,80 Meter groß - augenscheinlich mit Werkzeugen mehrfach gegen die Verglasung eines Eingangs der Halle geschlagen hatten. Auf Ansprache des Sicherheitsdienstes brachen die Täter ihre Tat ab und flüchteten zu Fuß in Richtung Isenburg-Zentrum.

Die sofort ausrückende Polizei, die kurz vorher noch an dem Objekt war und zu diesem Zeitpunkt keine Beschädigungen oder verdächtige Personen wahrgenommen hatte, konnte zwar keine Personen mehr antreffen, jedoch ein mögliches Tatmittel, einen Zimmermannshammer, in Tatortnähe auffinden und sicherstellen. Die Scheiben, an denen Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand, hielten insofern Stand, dass ein Eindringen in die Halle nicht möglich war.

Die Polizei geht davon aus, dass die Tat mit einer am Samstag geplanten Partei-Wahlkampfveranstaltung in der Hugenottenhalle in Zusammenhang steht und daher politisch motiviert sein könnte. Im Zuge der Ermittlungen, die nun bei der Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen geführt werden, suchen die Beamten weitere Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 31.01.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

