Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: LKW-Fahrer flüchtet vor Polizei - Festnahme

Gelsenkirchen (ots)

Weil er seinen Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt hatte, wollten Streifenbeamte der Polizei Gelsenkirchen am Donnerstagmorgen, 12. Juni 2025, gegen 9 Uhr einen Lkw-Fahrer in Buer anhalten und kontrollieren. Der Lkw-Fahrer lenkte sein Fahrzeug in die Ackerstraße und die Beamten schlossen zu ihm auf. Im Kreuzungsbereich Ackerstraße/Kurt-Schumacher-Straße hielt der Fahrzeugführer seinen Lkw an, verließ das Führerhaus und flüchtete fußläufig. Kurze Zeit später wurde der 24-jährige Hertener im Nahbereich von Polizeibeamten festgenommen. Da er keine Ausweisdokumente mitführte, wurde er zwecks Identitätsfeststellung zur Polizeiwache gebracht. Dort stellte sich bei der Überprüfung seiner Personaldaten heraus, dass gegen den Mann vier Haftbefehle vorlagen und er über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Der 24-Jährige konnte die ausstehende Summe für die Haftbefehle nicht bezahlen und wurde in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Da der Lkw verkehrsbehindernd abgestellt war, wurde dieser durch eine Fachfirma ab-geschleppt und sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell