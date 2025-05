Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar Samstag, den 31.05.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Goslar.

Am Freitagabend, zwischen 17:50 Uhr und 18:10 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Rewe-Einkaufsmarktes in der Marienburger Straße ein orangefarbener Fiat 600 mit GS-Zulassung durch ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausfahren in eine Parklücke, beschädigt. Der oder die Verursacher/in entfernte sich in der Folge unerkannt.

Fahrraddiebstahl

Goslar.

Zwischen Donnerstagabend, ca. 22:00 Uhr, und Freitagnachmittag, ca. 16:00 Uhr, wurde in Oker, Im Bäckerkamp, ein mittels Schloss gesichertes grünes Haibike entwendet.

Körperverletzung

Goslar.

Am Freitagabend, gegen 21:10 Uhr, kam es am ZOB am Bahnhof Goslar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 2 männlichen Heranwachsenden bei der einer der Beteiligten durch den anderen in den s.g. Schwitzkasten genommen wurde und kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Die Auseinandersetzung wurde durch diverse Passanten wahrgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

i.A. Schumbrutzke, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell