Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Betrug in Buer verhindert - Senior handelt vorbildlich

Gelsenkirchen (ots)

Ein 84-jähriger Gelsenkirchener verhinderte am Montag, 16. Juni 2025, einen Betrugsversuch an seiner eigenen Person und zog die Polizei Gelsenkirchen hinzu. Gegen 14.45 Uhr klingelte das Telefon des Gelsenkircheners und eine unbekannte Person, die sich als Bankmitarbeiter ausgab, verwickelte den Senior in ein Gespräch. Dem 84-Jährigen wurde erzählt, es habe ungewöhnliche Kontobewegungen zu seinem Nachteil gegeben und er hätte zudem nun Falschgeld in seinem Besitz. Noch während des Telefontas sollte ein Beamter der Kriminalpolizei bei dem Gelsenkirchener erscheinen, um das vermeintliche Falschgeld gesammelt mitzunehmen.

Der 84-Jährige witterte den Betrug und informierte seinen Nachbarn und die Polizei. Der unbekannte Anrufer blieb die ganze Zeit in der Telefonleitung. Als kurze Zeit später ein weiterer Unbekannter an der Adresse des Seniors klingelte und sich als Kriminalbeamter ausgab, nahmen Polizeibeamte den Tatverdächtigen fest. Der 22-jährige Mann aus Bremen wurde in das Polizeigewahrsam der Polizeiwache in Bulmke-Hüllen gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei appelliert weiter mit Nachdruck: Seien Sie achtsam! Die echte Polizei erscheint nicht bei Ihnen Zuhause, um Bargeld oder andere Wertgegenstände an sich zu nehmen und zu überprüfen. In Zweifelsfällen wählen Sie immer die Notrufnummer 110 und fragen bei der richtigen Polizei nach oder wenden Sie sich, wie in diesem Fall, an Nachbarn. Die Polizei ist rund um die Uhr für Sie erreichbar! Klären Sie Ihre Eltern, Großeltern, Nachbarn und Freunde über diese Betrugsmasche auf, um den Tätern keine Chance zu lassen.

