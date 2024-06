Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0384 --Mordkommission ermittelt nach Tötung in den Wallanlagen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Wall Zeit: 28.06.24, 2.10 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Mann in der Bremer Altstadt durch einen Messerangriff tödlich verletzt. Die Polizei Bremen konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen.

Der 27-jährige Bremer steht im dringenden Tatverdacht, in den Wallanlagen in Höhe der Straße Am Wall im Bereich eines Obdachlosencamps auf einen anderen Mann eingestochen zu haben. Einsatzkräfte stellten den Täter noch in Tatortnähe. Der Angegriffene verstarb trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen vor Ort. Die Identität des Mannes konnte bisher noch nicht zweifelsfrei festgestellt werden.

Die Polizei konnte Beweismittel sichern und erste Zeugen vernehmen, die weiteren Maßnahmen der Mordkommission laufen auf Hochtouren. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

