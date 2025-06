Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Flucht vor Polizeikontrolle endet mit Strafverfahren

Gelsenkirchen (ots)

Wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen in Bulmke-Hüllen am frühen Dienstagmorgen, 17. Juni 2025, ermittelt die Polizei gegen einen 18-Jährigen. Polizeibeamte wurden gegen 0.40 Uhr auf einen Audi aufmerksam, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Ringstraße in Richtung Wickingstraße unterwegs war. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, um das Fahrzeug zu stoppen und zu kontrollieren. Der Fahrer setzte seine Fahrt jedoch mit unverminderter Geschwindigkeit über die Wickingstraße, Dessauer Straße und Ückendorfer Straße fort. In der Hohenfriedberger Straße hielt der Autofahrer schließlich an und flüchtete zunächst unerkannt zu Fuß. Die Beamten stellten das Auto und ein im Innenraum aufgefundenes Mobiltelefon sicher. Ermittlungen und Zeugenhinweise erhärteten schließlich den Verdacht, dass ein 18-jähriger Gelsenkirchener am Steuer gesessen hatte. Polizeibeamte trafen den Mann schließlich in einem Krankenhaus an, in dem er sich wegen gesundheitlicher Beschwerden behandeln ließ. Ein durchgeführter Atemalkohol- und Drogenvortest fielen beide negativ aus. Gegen den 18-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell