POL-GE: Kleinkraftrad geht in Flammen auf/Zeugen gesucht

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung nach einem Fahrzeugbrand in Gelsenkirchen-Erle. Dort hatte eine Frau am Samstag, 21. Juni 2025, gegen 20.45 Uhr ihr Kleinkraftrad vor ihrer Garage am Winkelmannsweg abgestellt. Irgendwann nach Mitternacht ging das Gefährt dann in einem nahen Waldstück in Flammen auf und brannte vollständig ab. Feuerwehrleute löschten das Fahrzeug. Polizeibeamte sicherten Spuren und fragen unter anderem, wie das Zweirad vom Abstellort zum Tatort kam. Dazu werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.

