POL-PPRP: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagabend (01.04.2025) zwischen 20 Uhr und 21:30 Uhr wurden in der Maudacher Straße zwei geparkte Autos durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Die alarmierten Polizeikräfte fanden an der Unfallstelle Autoteile und Spuren, die auf einen weißen Toyota als verursachendes Fahrzeug hindeuteten. Bei der Fahndung fanden die Beamten in der Nähe einen beschädigten Toyota Yaris mit passenden ...

