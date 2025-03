Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Nicht mehr fahrtauglich

Eine auffällige Autofahrerin zog die Polizei am Dienstag bei Ochsenhausen aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Um 22.35 Uhr war eine Autofahrerin auf der L265 von Ochsenhausen in Richtung Goppertshofen unterwegs. Einer Streife der Polizei Biberach fiel die Fahrerin des VW durch ihre unsichere Fahrweise auf. Denn sie fuhr in deutlichen Schlangenlinien und geriet dabei mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Zu Gefährdungen kam es dabei nicht. Die Beamten stoppten die Fahrerin. Am Steuer saß eine 33-Jährige die offensichtlich betrunken war. Ein Atemalkoholtest zeigte, dass sie zu viel intus hatte. Deshalb musste sie in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Fahrerin erwartet nun eine Anzeige.

