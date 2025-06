POL-GE: Versuchter Straßenraub in Horst - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei sucht nach einem versuchten Raub in Schalke nach dem Tatverdächtigen. Am Dienstag, 24. Juni 2025, meldete sich die Tochter eines 79 Jahre alten Mannes bei der Polizei und gab an, dass ihr Vater Opfer eines versuchten Raubes geworden sei. Den vor Ort eingetroffenen Beamten sagte der Senior, dass er am selben Tag gegen 13 Uhr vor seinem Haus an der Magdeburger Straße von einem fremden ...

