Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfall mit leichtverletzter Person

Fulda (ots)

Fulda. Am Donnerstag (17.04.) ereignete sich gegen 10:50 Uhr in der Schlitzer Straße in Fulda ein Verkehrsunfall. Eine 64-jährige Fahrerin war mit ihrem Pkw VW wie auch der vorausfahrende 77-jährige Suzuki-Fahrer, ebenfalls aus Fulda, auf der Schlitzer Straße in Fahrtrichtung Weimarer Straße unterwegs. Hierbei übersah die nachfolgende Fahrerin das verkehrsbedingte Anhalten ihres Vordermanns und fuhr auf. Durch den Zusammenprall wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt und zur weiteren Beobachtung in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von circa 2500,- Euro.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

