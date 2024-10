Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 241017-2-pdnms Zeugen nach Wohnungseinbruchsdiebstahl in Langwedel gesucht

Langwedel ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 11.10.2024 zwischen 17.00 - 20.30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Brunnenberg in Langwedel ein, die Täter stahlen aus dem Haus Schmuck im niedrigen dreistelligen Bereich und flüchteten anschließend.

Der oder die Täter betraten das Grundstück über den eingezäunten Garten. Auf der Gebäuderückseite hebelten sie mit einem Schraubenzieher die Terrassentür auf. Im Obergeschoss suchten sie dann nach Wertgegenständen und fanden dort einiges an Schmuck.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wem ist im Tatzeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Sönke Petersen

