Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Löschzug Eicklingen probt den Ernstfall bei einem ausgedehnten Zimmerbrand

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Sandlingen (ots)

Am Dienstag, den 22. Oktober 2024, wurden die Ortsfeuerwehren Eicklingen und Sandlingen um 17:36 Uhr gemeinsam mit dem Einsatzleitwagen der Ortsfeuerwehr Langlingen zu einem gemeldeten Zimmerbrand in der Langen Straße in Sandlingen alarmiert. Bereits bei Eintreffen der ersten Kräfte war eine deutliche Rauchentwicklung wahrnehmbar, sodass umgehend Maßnahmen zur Menschenrettung und Brandbekämpfung eingeleitet wurden. Aufgrund der Aussagen der Anwohner musste davon ausgegangen werden, dass sich noch zwei Personen im Gebäude befinden.

Vor Ort bot sich den Einsatzkräften eine ausgedehnte Lage. Eine starke Rauchentwicklung und Brandgeruch wiesen auf ein Feuer im Inneren des Gebäudes hin. Umgehend wurde die Menschenrettung eingeleitet und parallel eine Wasserversorgung über mehrere Wasserentnahmestellen und mehrere Riegelstellungen aufgebaut, um die Gefahr einer möglichen Brandausbreitung zu reduzieren. Um eine patientengerechte Rettung einer verletzten Person im Obergeschoss gewährleisten zu können, wurde des Weiteren die Hubrettungsbühne der Ortsfeuerwehr Wathlingen um 17:48 Uhr zur Unterstützung nachalarmiert.

Die Einsatzstelle wurde in zwei Abschnitte aufgeteilt: Der vordere Einsatzabschnitt konzentrierte sich auf die Rettung der vermissten und verletzten Personen aus dem Obergeschoss sowie die Brandbekämpfung im rückwärtigen Bereich. Diese wurde durch die Hubrettungsbühne unterstützt, nachdem alle Personen gerettet werden konnten. Im hinteren Abschnitt wurde ein Brand im Poolraum des Erdgeschosses bekämpft und das Objekt nach weiteren Betroffenen abgesucht. Um eine Brandausbreitung auf ein nahegelegenes Holzpelletlager zu verhindern, wurde hier zudem eine Riegelstellung hinter dem Gebäude aufgebaut.

Insgesamt kamen bei diesem Einsatz drei Trupps unter Atemschutz im Gebäude zum Einsatz, um die Brandbekämpfung und Menschenrettung durchzuführen. Die Koordination der Gesamtlage erfolgte durch den Einsatzleitwagen der Ortsfeuerwehr Langlingen. Die Wasserversorgung wurde durch drei Wasserentnahmestellen sichergestellt.

Nach etwa anderthalb Stunden konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden. Im Anschluss fand eine Nachbesprechung im Feuerwehrhaus statt, bei der der Ablauf der Übung detailliert analysiert wurde. Zur Erleichterung aller Beteiligten handelte es sich hierbei um ein geplantes Übungsszenario, um die Einsatzfähigkeit der beteiligten Wehren zu trainieren.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell